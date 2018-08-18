Eine Männerhöhle für Shaquille O'NealJetzt kostenlos streamen
Die Baumhaus-Profis
Folge vom 18.08.2018: Eine Männerhöhle für Shaquille O'Neal
44 Min.Folge vom 18.08.2018Ab 6
Hohe Decken und eine breite Eingangstür: In dieser Folge konstruieren Pete Nelson und sein Handwerker-Team in McDonough, Georgia, ein schickes Freizeitdomizil für die Basketball-Ikone Shaquille O’Neal. Der 2,16-Meter-Hüne muss sich keine Sorgen machen, dass er sich in seinem neuen Baumhaus den Kopf anstößt, denn die stylishe Mondscheinkneipe in der Baumkrone ist perfekt auf seine Bedürfnisse zugeschnitten. Darin kann der ehemalige NBA-Star am Spieltisch oder an der Bar mit seinen Kumpels ganz entspannt Zigarren paffen und relaxen.
