Die Beckenbauer - Pools der Superlative
Folge vom 02.10.2015: Badespaß für Groß und Klein
45 Min.Folge vom 02.10.2015
Gant McCloud und seine Frau Julie sind nach Florida gezogen, um der Kälte zu entfliehen. Dort leben die beiden mit ihrem vier Monate alten Sohn Colton auf einem Grundstück am Waldrand. Das Ehepaar ist mit seinem neuen Zuhause rundum zufrieden, nur der Pool müsste dringend modernisiert werden. Lucas Congdon und sein Team konzipieren für ihre Kunden eine tropische Wellness-Oase, inklusive Outdoor-Küche und einem kindersicheren „Dreikäsehoch“-Bereich, in dem der kleine Colton spielen kann.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Haus und Garten, Heimwerken
