Die Beckenbauer - Pools der Superlative
Folge vom 15.07.2016: Projekt „Paradies”
44 Min.Folge vom 15.07.2016
350 000 Dollar Budget und 16 Wochen Bauzeit: Scott Schumacher und seine Frau Diane haben 15 Jahre gespart, um sich ihren Traumpool leisten zu können. Nun nimmt das Freiluft-Paradies endlich Gestalt an. Lucas Congdon und seine Handwerker bauen in Huntsville, Alabama, eine traumhafte Badelandschaft mit Outdoor-Küche, in der das Paar, gemeinsam mit seinen Kindern und Enkelkindern, den Ruhestand genießen kann. Licht und Sound in der Anlage werden über ein Tablet gesteuert.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.