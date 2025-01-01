Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 21: Jannis Brevet
25 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Die niederländische Provinz Zeeland ist eine der flachsten Gegenden der Erde - und die Heimat von Jannis Brevet. Der Koch verarbeitet mit Leidenschaft erlesene Produkte aus der Nordsee.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV