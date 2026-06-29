Staffel 2Folge 7vom 29.06.2026
Die fliegende Kuh / Wo die Liebe hinfällt...Jetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 7: Die fliegende Kuh / Wo die Liebe hinfällt...
22 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 6
Ronnie Anne gewinnt zwei Tickets fürs Dairyland und muss sich entscheiden, wen sie mitnimmt: Sid oder Lincoln. // Als Ronnie Anne erfährt, dass ihr Vater mit ihrer Lehrerin ausgeht, wollen sie und Sid sie auseinanderbringen.
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Die Casagrandes
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany