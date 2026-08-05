Staffel 2Folge 8vom 05.08.2026
Aufstand der Haushaltshelfer / Ein wahrer HeldJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 8: Aufstand der Haushaltshelfer / Ein wahrer Held
22 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6
Ronnie Anne heckt einen Plan aus, um Sids Frühstücksroboter dazu zu bringen, alle Aufgaben zu übernehmen. Als Carls Träume nach einer Begegnung mit El Falcon unerwartet zerplatzen, beschließt Bobby, die Rolle selbst zu übernehmen.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Casagrandes
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon Germany & © Season 3, Season 3: Nickelodeon