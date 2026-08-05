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Die Casagrandes

NickelodeonStaffel 2Folge 8vom 05.08.2026
Aufstand der Haushaltshelfer / Ein wahrer Held

Aufstand der Haushaltshelfer / Ein wahrer HeldJetzt kostenlos streamen

Die Casagrandes

Folge 8: Aufstand der Haushaltshelfer / Ein wahrer Held

22 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6

Ronnie Anne heckt einen Plan aus, um Sids Frühstücksroboter dazu zu bringen, alle Aufgaben zu übernehmen. Als Carls Träume nach einer Begegnung mit El Falcon unerwartet zerplatzen, beschließt Bobby, die Rolle selbst zu übernehmen.

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