Staffel 2Folge 9vom 06.08.2026
Wohnungstausch / Ungeteilte AufmerksamkeitJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 9: Wohnungstausch / Ungeteilte Aufmerksamkeit
22 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 6
Laird will den Filmabend nicht bei sich zuhause hosten. Ronnie Anne hilft ihm, stattdessen Arturos Wohnung zu benutzen. // Carlota kann sich nur noch auf ihr Handy konzentrieren. Darum arrangiert Carlos einen Nachhilfelehrer für Mathe.
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Die Casagrandes
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon Germany & © Season 3, Season 3: Nickelodeon