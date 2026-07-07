Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Die Casagrandes

NickelodeonStaffel 3Folge 12vom 07.07.2026
Bobbys Überlebenstraining / Nicht ohne mein Handy

Bobbys Überlebenstraining / Nicht ohne mein HandyJetzt kostenlos streamen

Die Casagrandes

Folge 12: Bobbys Überlebenstraining / Nicht ohne mein Handy

22 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 6

Arturo stellt fest, dass Bobby gar nicht weiß, wie man draußen überlebt. Also nimmt er ihn zum Training mit in den Wald. // Frida fragt Carlota, ob sie mit ihr einen schönen Tag im Spa genießen möchte - aber schaffen sie es so lange ohne Handy?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Casagrandes
Nickelodeon

Die Casagrandes

Alle 2 Staffeln und Folgen