Die Cooking Academy
Folge 14: Überraschungen
22 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 6
Irini vermutet, dass zwischen Chris und Amélie etwas läuft, und verurteilt ihn offen dafür. Alexander muss sich vor Felicitas für sein Fehlverhalten gegenüber Chris verantworten und verspricht, die Angelegenheit zu bereinigen, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden. Das Familienessen der Moradis auf Schloss Eichen bringt schlechte Neuigkeiten für Rafael mit sich: Juliettes Freund Cedric möchte mit ihr gemeinsam den nächsten großen Schritt wagen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Cooking Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH