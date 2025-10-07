Die Cooking Academy
Folge 2: Die Academy
22 Min.Folge vom 07.10.2025Ab 12
Irini scheitert im zweiten Teil der Prüfung gegen Chris, doch mit Hilfe ihres Vaters gewinnt sie neue Hoffnung und kämpft sich zurück. Chris setzt weiterhin alles daran zu gewinnen und sie aus dem Rennen zu werfen. Währenddessen feiern die neuen Erstsemester ihren Start. Rafael ist froh, viel Zeit mit Juliette zu verbringen. Destiny macht Etienne klar, für den das Ganze aber nur eine einmalige Sache ist.
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH