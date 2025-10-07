Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 07.10.2025
Folge 2: Die Academy

22 Min. Ab 12

Irini scheitert im zweiten Teil der Prüfung gegen Chris, doch mit Hilfe ihres Vaters gewinnt sie neue Hoffnung und kämpft sich zurück. Chris setzt weiterhin alles daran zu gewinnen und sie aus dem Rennen zu werfen. Währenddessen feiern die neuen Erstsemester ihren Start. Rafael ist froh, viel Zeit mit Juliette zu verbringen. Destiny macht Etienne klar, für den das Ganze aber nur eine einmalige Sache ist.

