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Die Dunkelkammer - Der Investigativ-Podcast

"Gelöscht, vernichtet": Ex-Verfassungsschützer Egisto Ott im Interview

Joyn ATStaffel 1Folge 1vom 08.05.2026
"Gelöscht, vernichtet": Ex-Verfassungsschützer Egisto Ott im Interview

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Folge 1: "Gelöscht, vernichtet": Ex-Verfassungsschützer Egisto Ott im Interview

103 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12

Die Aufzeichnung der 320. Ausgabe der Dunkelkammer kam insofern überraschend zustande, als mein Gast eine Einladung zum Interview vor Monaten ausgeschlagen hatte. Jetzt kam er doch ins Studio – und das, obwohl der gegen ihn laufende Spionageprozess noch anhängig ist und das Erst-Urteil nicht vor dem 20. Mai fallen wird: Egisto Ott, ehemaliger Verfassungsschützer und nunmehr wegen des Verdachts illegaler nachrichtendienstlicher Tätigkeiten für Russland angeklagt.

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