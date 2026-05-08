"Gelöscht, vernichtet": Ex-Verfassungsschützer Egisto Ott im InterviewJetzt kostenlos streamen
Die Dunkelkammer - Der Investigativ-Podcast
Folge 1: "Gelöscht, vernichtet": Ex-Verfassungsschützer Egisto Ott im Interview
103 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
Die Aufzeichnung der 320. Ausgabe der Dunkelkammer kam insofern überraschend zustande, als mein Gast eine Einladung zum Interview vor Monaten ausgeschlagen hatte. Jetzt kam er doch ins Studio – und das, obwohl der gegen ihn laufende Spionageprozess noch anhängig ist und das Erst-Urteil nicht vor dem 20. Mai fallen wird: Egisto Ott, ehemaliger Verfassungsschützer und nunmehr wegen des Verdachts illegaler nachrichtendienstlicher Tätigkeiten für Russland angeklagt.
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Die Dunkelkammer - Der Investigativ-Podcast
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichten, Talk
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: DasKollektiv Medien GmbH