Die Familienhelfer

I'm your baby tonight

SAT.1Staffel 1Folge 28
Folge 28: I'm your baby tonight

23 Min.Ab 12

Bankkauffrau Jana ist besorgt, weil ihr 15-jähriger Sohn Ben einen Babysimulator wie ein echtes Baby behandelt. Werden er und seine 14-jährige Freundin Lilly etwa Eltern? Und will er sich mit der Babypuppe etwa auf seine Vaterrolle vorbereiten?

