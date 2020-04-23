Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 4vom 23.04.2020
Folge 4: Joint Venture

23 Min.Folge vom 23.04.2020Ab 12

Ein fünfzehnjähriger Vorzeigeschüler bunkert in seinem Zimmer heimlich Geld. Ob ein illegaler Drogenhandel zwischen Minderjährigen dahintersteckt? Welche Rolle spielt die Tatsache, dass seine Mutter Lehrerin ist? Und welchen Stellenwert hat Stiefvater Lars?

