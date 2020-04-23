Die Familienhelfer
Folge 4: Joint Venture
23 Min.Folge vom 23.04.2020Ab 12
Ein fünfzehnjähriger Vorzeigeschüler bunkert in seinem Zimmer heimlich Geld. Ob ein illegaler Drogenhandel zwischen Minderjährigen dahintersteckt? Welche Rolle spielt die Tatsache, dass seine Mutter Lehrerin ist? Und welchen Stellenwert hat Stiefvater Lars?
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
