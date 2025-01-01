Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 6
Folge 6: Chef*in im Ring

23 Min.Ab 12

Nach der Trennung ihrer Eltern ist eine Neunjährige plötzlich extrem respektlos und gemein zu ihrer Mutter. Bevorzugt sie ihren Vater, den sie jetzt weniger sieht, als ihre Mutter? Gibt sie ihrer Mutter die Schuld für die Trennung? Oder steckt etwas ganz anderes dahinter?

