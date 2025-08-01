Die fliegenden Ärzte
Folge 23: Zwischen Leben und Tod
45 Min.
Bei einem seiner Einsätze lernt Dr. Geoffrey Standish die Physikdozentin Josie Rattan kennen. Standish ist beeindruckt von der jungen Frau, die ihren Beruf aufgegeben hat und durch das Land reist. Als er erfährt, dass Josie an einem Gehirntumor leidet und nicht mehr lange zu leben hat, will er unbedingt helfen. Dieser Impuls hat auch etwas mit seiner verstorbenen Frau zu tun ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
0
