Die fliegenden Ärzte
Folge 22: Bruderzwist
46 Min.Ab 12
Geoffrey will Kate von seinem Bruder Barry fernhalten. Aus Trotz trifft sich Kate mit Barry. Das bereut sie schon bald: Kate widersetzt sich seinen Annäherungsversuchen. Daraufhin erschreckt er sie absichtlich mit seiner lebensgefährlichen Fahrweise. Außerdem hält Barry auch eine geschäftliche Abmachung mit Emma nicht ein. Barrys Beliebtheit nimmt rapide ab. Nach einer Schlägerei verlässt Barry Coopers Crossing.
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH