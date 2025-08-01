Zum Inhalt springenBarrierefrei
Familiengeheimnisse

Folge 23: Familiengeheimnisse

46 Min.Ab 12

Jean ist mit ihrem Manager Russ befreundet. Russ ist wesentlich jünger als sie. Trotzdem willigt Jean in eine Ehe ein. Es stellt sich heraus, dass Russ zeugungsunfähig ist. Er weiß, dass sich Jean ein Kind wünscht. Russ verlässt sie. Doch Jean folgt ihm. Sie überzeugt ihn davon, dass er ihr wichtiger ist. Maggie Hutton rastet aus, als die neue Krankenschwester Penny Armstrong auftaucht. Was hat Maggie zu verbergen?

