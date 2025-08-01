Die fliegenden Ärzte
Folge 28: Das Mädchen vom Himmel
46 Min.
Der schwerkranke Gary Arnold und seine Tochter Su kommen nach Coopers Crossing. Geoffrey diagnostiziert Typhus. Daraufhin meiden alle im Ort auch die asiatisch aussehende Tochter, um sich nicht anzustecken. Nur Marty kümmert sich um das schüchterne Mädchen. Schließlich vertraut sie sich Marty an. Sie kam von Vietnam nach Thailand in ein Flüchtlingslager. Von dort brachte sie ihr Vater illegal nach Australien.
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Beta Film GmbH