Die fliegenden Ärzte
Folge 30: Handel mit Gott
45 Min.
Marjorie Davies ist Asthmatikerin. Außer ihrem Sohn Tim hat sie dies allen verschwiegen. Als eine Lungenentzündung hinzukommt, schwebt sie vorübergehend in Lebensgefahr. Tim wohnt während des Krankenhausaufenthalts seiner Mutter bei Chris und Kate. Der Junge trifft mit Gott ein Abkommen: Er bietet ihm sein eigenes Leben für das seiner Mutter. Pater Jacko hat alle Mühe, Tim von dieser Idee abzubringen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Beta Film GmbH