Die fliegenden Ärzte

Handel mit Gott

Staffel 3Folge 30
Handel mit Gott

Die fliegenden Ärzte

Folge 30: Handel mit Gott

45 Min.

Marjorie Davies ist Asthmatikerin. Außer ihrem Sohn Tim hat sie dies allen verschwiegen. Als eine Lungenentzündung hinzukommt, schwebt sie vorübergehend in Lebensgefahr. Tim wohnt während des Krankenhausaufenthalts seiner Mutter bei Chris und Kate. Der Junge trifft mit Gott ein Abkommen: Er bietet ihm sein eigenes Leben für das seiner Mutter. Pater Jacko hat alle Mühe, Tim von dieser Idee abzubringen.

