Die fliegenden Ärzte
Folge 31: Sucht nach Schönheit
45 Min.
Emma bekommt Besuch von ihrer Schulfreundin Fletch. Die Künstlerin zeigt jetzt alle Symptome einer Magersüchtigen. Mit Mühe kann Emma sie dazu bringen, mit Geoffrey zu sprechen. Emma und Sam haben die Hoffnung, bald reich zu werden: Eine Gesellschaft sucht auf ihrem Grund Bodenschätze. Leider wird dann doch nichts aus dem Geschäft. Paula veranstaltet eine Moden-schau zugunsten des "Royal Flying Doctor Service".
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Beta Film GmbH