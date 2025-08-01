Die fliegenden Ärzte
Folge 32: Wunschkonzert
45 Min.
Baxter lässt auf seinem Anwesen eine Gruppe junger Musiker auftreten, um seine politischen Freunde zu beeindrucken. Außer den Ärzten lädt er niemanden aus Coopers Crossing ein. Das verärgert die Bewohner. Der 16-jährige Solist Andrew verliebt sich in Emma. In ihrer Werkstatt verletzt er sich die Hand. Es bleibt unklar, ob er je wieder spielen kann. Durch seinen Unfall verzögert sich die Abreise der Musiker.
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Beta Film GmbH