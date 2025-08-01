Die fliegenden Ärzte
Folge 25: Geheimnis um Mikey
46 Min.
Der sechsjährige Mikey wird nach einem Unfall ins Krankenhaus geflogen. Durch die Blutgruppe kommt heraus, dass Vince nicht sein Vater sein kann. Dieser reagiert zunächst eifersüchtig. Dann stellt sich heraus, dass Mikey nach seiner Geburt mit einem anderen Baby vertauscht worden war. Vince sucht das andere betroffene Elternpaar auf. Er bringt es nicht fertig, ihnen die Wahrheit zu sagen. Alles bleibt, wie es war.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Beta Film GmbH