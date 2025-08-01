Die fliegenden Ärzte
Folge 28: Die Notlüge
45 Min.Ab 6
Gerry O'Neill ist der neue Pilot der "Flying Doctors". Er wird von dem alten trinklustigen Felix im Wagen mitgenommen. Felix fährt ohne Führerschein und baut prompt einen Unfall. Gerry behauptet, gefahren zu sein. Die beiden kommen vorübergehend in das Gefängnis von Windoona. Felix wird von seinem Arbeitgeber Ron McKay auf Veranlassung von dessen Schwester Edna entlassen. Felix hat einen Gehirntumor.
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
© Beta Film GmbH