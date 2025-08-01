Die fliegenden Ärzte
Folge 34: Es gibt kein Zurück
45 Min.Ab 12
Sprechstunde auf der Farm der Grants: Tochter Amanda ist mit dem ehemaligen Angestellten Mark verheiratet. Ihre Mutter Pauline ist gegen die Ehe. Sie vergiftet durch ihre Nörgelei und ihr herrisches Wesen die Atmosphäre auf der Farm. Mark holt David, Kate und Debbie betrunken von der Landepiste ab und gerät auf der Fahrt ins Schleudern. Debbie zieht sich dabei eine Gehirnerschütterung zu.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH