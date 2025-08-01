Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Die Bank kennt kein Erbarmen

Staffel 5Folge 22
Die Bank kennt kein Erbarmen

Die fliegenden Ärzte

Folge 22: Die Bank kennt kein Erbarmen

44 Min.Ab 12

Kate und Geoff fahren auf die Farm der Sextons. Geoff ist dort dem Auktionator behilflich. Jim Sexton hat in die Farm viel Geld investiert - und alles an die Bank verloren. Jim Sexton ist der Situation nicht gewachsen. In einem Verzweiflungsakt versucht er, mit der blanken Waffe seinen Besitz zu verteidigen und verjagt die Kaufinteressenten von der Farm. Dann richtet er die Waffe gegen sich selbst.

Beta
