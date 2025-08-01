Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

BetaStaffel 5Folge 25
Folge 25: Comeback im Outback

45 Min.Ab 6

Das Musikerpaar Pete und Billie ist auf dem Weg durchs Outback, als Pete bei einem Streit die Kontrolle über den Wagen verliert. Es kommt zu einem Unfall. In dem Arzt Geoff erkennt die früher sehr bekannte Jazzsängerin Billie einen ehemaligen Freund. Während Pete mit einem gebrochenen Bein im Krankenhaus bleiben muss, wohnt Billie bei Geoff und Kate. Billie ist frustriert: Sie hat vor Jahren ihre Stimme verloren. Geoff findet heraus, dass dies durchaus heilbar ist.

