Die fliegenden Ärzte

Busch-Weihnachten

Staffel 5Folge 30
Busch-Weihnachten

Die fliegenden Ärzte

Folge 30: Busch-Weihnachten

46 Min.Ab 12

Weihnachten: Nancy und Vic bekommen Besuch von Nancys Neffen Nicholas. Nancy hat Mutterstelle an ihm vertreten und ist überglücklich, ihn wiederzusehen. Doch aus Nicholas ist ein oberflächlicher, egoistischer Mensch geworden. Auch der tablettensüchtige Musiker Allan Murray kehrt nach Coopers Crossing zurück. Doch seine Mutter will ihn nicht sehen. Geoff will ihm dabei helfen, von den Tabletten loszukommen.

