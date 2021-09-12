Die Fußchirurgen
Folge vom 12.09.2021: Folge 16
45 Min.Folge vom 12.09.2021Ab 12
Courtney Cox leidet seit Geburt unter Hemihyperplasie, einem seltenen Großwuchssyndrom, von dem ihre rechte Körperseite betroffen ist. Ihr rechter Fuß ist viermal so groß wie der linke. Seit Jahren sucht sie verzweifelt nach einer Behandlung, die anschlägt, und hofft nun, dass Dr. Ebonie ihr helfen kann. Die Spezialistin muss eine zwei Pfund schwere Gewebemasse entfernen, um Courtneys größten Wunsch zu erfüllen – mit ihrem künftigen Ehemann wie eine normale Braut zum Altar gehen zu können. Außerdem: eine besonders extreme Art von Fußpilz, und Fersen, die so hart sind wie Felsbrocken.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
