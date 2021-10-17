Die Fußchirurgen
Folge vom 17.10.2021: Folge 20
44 Min.Folge vom 17.10.2021Ab 12
Yadira aus Albuquerque, New Mexico, hat morgens beim Aufstehen so große Schmerzen im rechten Fuß, dass sie nicht auftreten kann. Die zweifache Mutter wurde schon als Kind mehrfach operiert, weil ihr zweiter Zeh größer war als der erste und dann weitergewachsen ist. Inzwischen lässt er sich nicht mehr bewegen, denn das Gelenk ist steinhart. Yadira muss nun dringend etwas unternehmen, weil sie mit ihren Kindern spielen möchte und nicht nur danebensitzen, während sie aufwachsen. Sie setzt alle Hoffnung in Dr. Vincent und reist nach Orange County, Kalifornien.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
