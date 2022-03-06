Folge vom 06.03.2022
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Die Fußchirurgen
Folge vom 06.03.2022: Folge 29
44 Min.Folge vom 06.03.2022Ab 12
Dr. Ebonies erste Patientin ist heute Aquila, die bei einem Eingriff ein Implantat bekommen hatte, das ihr große Probleme bereitet und schlimm aussieht: eine Art Krater an Aquilas Fußsohle, die so weh tut, als würde sie auf Nadeln gehen. Die Diagnose lautete immer nur „Hornhautschwiele“, brachte jedoch gar nichts in Sachen Heilungsprozess. In Aquilas Familie leiden fast alle unter diesen Fußproblemen, die, nach Erzählung ihrer Großmutter, auf einem alten Fluch beruhen. Dr. Ebonie hält nichts von dem Aberglauben, sondern beruft sich auf ihre Expertise, um der Krankheit auf den Grund zu gehen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.