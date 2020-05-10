Die Fußchirurgen
Folge vom 10.05.2020: Episode 7
44 Min.Folge vom 10.05.2020Ab 12
Heather aus Palmdale, Kalifornien, wurde als Kleinkind von einem Auto überfahren. Der damals Vierjährigen wurde bei dem Unfall fast jeder Knochen im Fuß und im Bein gebrochen. Sie hatte 42 OPs, nur um den Fuß zu erhalten, doch die Schmerzen waren kaum auszuhalten. Inzwischen ist Heather eine junge Frau - kann aber kaum stehen, fast keine Schuhe anziehen und hat große Probleme bei der Arbeit. Außerdem ist ihr geschädigtes Bein vom Knie abwärts völlig deformiert, so dass sie immer wieder abfällige Kommentare ertragen muss. Nun setzt Heather alle Hoffnung in Fußchirurgin Dr. Ebonie Vincent.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
