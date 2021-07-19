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Die Garten-Retter: Polen

Grünes Familienglück

HGTVFolge vom 19.07.2021
Grünes Familienglück

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Die Garten-Retter: Polen

Folge vom 19.07.2021: Grünes Familienglück

24 Min.Folge vom 19.07.2021

Gartenprofi Dominik Strzelec sucht im Baumarkt nach Hausbesitzern, denen er etwas ganz Besonderes schenken möchte – einen komplett umgestalteten Garten. Er trifft auf Basia, Rafal und ihren Sohn, die eine ungenutzte Terrasse, kahle Stellen im Rasen und hier und da vertrocknete Pflanzen zu bieten haben. Dominik bekommt freie Hand und nur einen Wunsch: eine Spielzone für die Kleinen und eine Entspannungszone für die Großen. Was Dominik und sein Team nach drei Tagen vollbringen, gleicht einem Gartenwunder!

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