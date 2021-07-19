Die Garten-Retter: Polen
Folge vom 19.07.2021: Kleiner Garten ganz groß
24 Min.Folge vom 19.07.2021
Eine vierköpfige Familie lebt seit acht Jahren in einem Haus mit Garten, wobei der Garten ziemlich vernachlässigt ist. Inzwischen meiden die Eltern den Garten sogar – der beste Grund für Dominik Strzelec, die Grünfläche der Familie zu verschönern. Mit seinem Team entwirft er einen idyllischen Gartenweg, eine traumhafte Terrasse und einen schönen Garten in schlichtem und edlen Design. Dafür kombiniert er zeitgemäßen Beton mit Lärchenholz und schönen Pflanzen.
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Genre:Haus und Garten, Natur
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.