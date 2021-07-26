Die Garten-Retter: Polen
Folge vom 26.07.2021: Aus für Blau
24 Min.Folge vom 26.07.2021
Eine Familie hat keine Ahnung, wie sie ihren leeren, kleinen und schattigen Garten einladender gestalten kann. Deshalb blieb er seit ihrem Einzug einfach ungenutzt. Genau das richtige für Dominik, der unbedingt mal einen schattigen Garten gestalten will. Um den Garten für die Eltern und ihre 7-jährige Tochter zu einem echten Paradies zu verwandeln, setzt er auf einen edlen Gartenweg und schöne Beete, damit der Garten zum Entspannen einlädt. Außerdem bekommt die Familie eine kleine Terrasse aus Betonplatten mit neuen Gartenmöbeln und einem Grill.
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Genre:Haus und Garten, Natur
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.