Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Garten-Retter: Polen

Frischzellenkur

HGTVFolge vom 26.07.2021
Frischzellenkur

FrischzellenkurJetzt kostenlos streamen

Die Garten-Retter: Polen

Folge vom 26.07.2021: Frischzellenkur

23 Min.Folge vom 26.07.2021

Dominik sucht nach eine Garten, bei dem er vorhandenes Material wiederverwenden kann, um daraus Neues zu gestalten. Fündig wird er bei Agnieszka, Slawek und ihren beiden Söhnen, die ihren Garten zwar gerne nutzen, der aber unbedingt ein Make-over nötig hat. Um die Gartenfläche optisch zu vergrößern, werden Zaun und Schuppen in hellen Farben gestrichen. Dazu kommen Beete mit Gräsern und kleinen Sträuchern. Neue Gartenmöbel und eine Segeltuchüberdachung zum Schutz vor Sonne und Regen runden die Umgestaltung ab.

Alle verfügbaren Folgen