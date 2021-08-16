Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Garten-Retter: Polen

Wohlfühlen statt Gruseln

HGTVFolge vom 16.08.2021
Wohlfühlen statt Gruseln

Wohlfühlen statt GruselnJetzt kostenlos streamen

Die Garten-Retter: Polen

Folge vom 16.08.2021: Wohlfühlen statt Gruseln

24 Min.Folge vom 16.08.2021

Eine Friedhofsmauer mitten im Garten? Was sich anhört, wie der Anfang einer Gruselgeschichte, ist für Magdalena und Adam Lebensrealität. Die beiden haben ein Haus in Bruskowo und auf ihrem Grundstück befindet sich tatsächlich ein derart düsterer Schandfleck. Da Landschaftsgärtner Dominik nur drei Tage Zeit für den Umbau hat, muss die Mauer vorerst bleiben. Doch mit kreativen Gestaltungsideen wird das hässliche Teil zum reinsten Schmuckstück verwandelt. Das Konzept: Frische Farbe, Blumenkübel, Kletterpflanzen, LED-Beleuchtung und Chillout-Lounge machen aus dem Geistergarten einen fröhlichen Ort der Ruhe.

Alle verfügbaren Folgen