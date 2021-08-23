Die Garten-Retter: Polen
Folge vom 23.08.2021: Ideen für Ideenlose
24 Min.Folge vom 23.08.2021
Pawel und Ilona wohnen mit ihren beiden Kindern in der Ortschaft Radzymin, rund 20 Kilometer nördlich von Warschau. Dort hat die Familie eine überdachte Terrasse sowie einen dazugehörigen Garten, der professionelle Unterstützung gut vertragen würde. Denn aktuell gleicht der Außenbereich eher einer Baustelle mit jeder Menge Erdhaufen aber keinerlei Konzept. Dominik Strzelec und das Gartenbau-Team eilen der Familie zur Hilfe, damit aus dem Wirrwarr endlich ein lebenswerter Ort entsteht - Holzkonstruktion mit Hängematte, frisches Grün unter den Füßen und ein Grillplatz für die Eltern inklusive.
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Genre:Haus und Garten, Natur
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.