Die Garten-Retter: Polen
Folge vom 05.08.2022: Positive Veränderungen
24 Min.Folge vom 05.08.2022
Piotrek und Agnieszka haben ihr Haus von den Großeltern geerbt. Der 70 Quadratmeter große Garten ist aber alles andere als eine Augenweide. Es fehlt an Struktur, die Proportionen sind eine Katastrophe, und Gerümpel raubt unnötig Platz. Den Garten-Rettern um Dominik Strzelec wird es ein Vergnügen sein, den Außenbereich der 4-köpfigen Familie in ein echtes Spaßparadies zu verwandeln. Sichere Spielgelegenheiten für die Kids, ein buntes Blumenmeer und eine Terrasse mit Steinboden gehören zu den Highlights.
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Genre:Haus und Garten, Natur
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.