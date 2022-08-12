Die Garten-Retter: Polen
Folge vom 12.08.2022: Ein Maulwurfproblem
24 Min.Folge vom 12.08.2022
Im Baumarkt trifft Gartenretter Dominik auf das Pärchen Magda und Tomasz, die mit ihren Zwillingen in einem schönen Haus leben. Nur der Garten macht ihnen zu schaffen, denn sie schlagen sich schon seit Jahren mit Maulwürfen und deshalb auch dem Rasen herum. Auf ihrer Wunschliste steht deshalb eine schöne Wiese ganz oben, dicht gefolgt von bunten Blumen. In nur drei Tagen und einem Budget von 2200 Euro entwerfen Dominik und sein Team einen idyllischen Garten für die Eltern und überraschen die Mädchen mit einem kleinen Spieleparadies.
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Genre:Haus und Garten, Natur
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.