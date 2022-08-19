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Die Garten-Retter: Polen

Weg mit den Brettern

HGTVFolge vom 19.08.2022
Weg mit den Brettern

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Die Garten-Retter: Polen

Folge vom 19.08.2022: Weg mit den Brettern

24 Min.Folge vom 19.08.2022

Eine Familie wohnt in einem Mehrgenerationenhaus mit einer chaotischen Holzterrasse mit etwa 70 Quadratmetern vor der Tür. Zum Glück treffen sie im Baumarkt auf Gartenprofi Dominik Strzelec, der ihnen die Arbeit abnimmt. Mit seinem Team verwandelt Dominik die triste Terrasse in einen tollen Garten mit Rasen, einem Pfad, einem neuen Holzzaun und vielfältigen Pflanzen.

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