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Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

BMW 335i

DMAXFolge vom 08.05.2023
BMW 335i

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Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

Folge vom 08.05.2023: BMW 335i

44 Min.Folge vom 08.05.2023Ab 6

Mehr Pferdestärken, mehr Stil und mehr Fahrkomfort: In dieser Folge pimpen die britischen Autoexperten einen BMW 335i. Der Kombi kommt mit Lederausstattung, Multifunktionslenkrad, Schaltwippen und einem starken Sechszylinder-Motor daher. Das ist eine gute Ausgangsbasis, aber Ex-Formel-Eins-Mechaniker Marc „Elvis“ Priestley kitzelt mit einem größeren Ladeluftkühler, einem modifizierten Auspuff und einem Sperrdifferenzial noch mehr Leistung aus dem Fahrzeug heraus. Der Look wird ebenfalls angepasst, damit das Vehikel so gut aussieht, wie es performt.

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