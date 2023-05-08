Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 08.05.2023: BMW 335i
44 Min.Folge vom 08.05.2023Ab 6
Mehr Pferdestärken, mehr Stil und mehr Fahrkomfort: In dieser Folge pimpen die britischen Autoexperten einen BMW 335i. Der Kombi kommt mit Lederausstattung, Multifunktionslenkrad, Schaltwippen und einem starken Sechszylinder-Motor daher. Das ist eine gute Ausgangsbasis, aber Ex-Formel-Eins-Mechaniker Marc „Elvis“ Priestley kitzelt mit einem größeren Ladeluftkühler, einem modifizierten Auspuff und einem Sperrdifferenzial noch mehr Leistung aus dem Fahrzeug heraus. Der Look wird ebenfalls angepasst, damit das Vehikel so gut aussieht, wie es performt.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.