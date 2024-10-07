Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 07.10.2024: Lotus 7
44 Min.Folge vom 07.10.2024
Mike Brewer überrascht seinem Kompagnon in Großbritannien mit einem Lotus 7. Und Marc „Elvis“ Priestley freut sich in der Werkstatt wie ein Schneekönig, denn dieses Kultauto kennt der ehemalige Formel-1-Mechaniker aus dem Effeff. Der Sportwagen hat nur 4000 Pfund gekostet. Das ist ein absoluter Schnäppchenpreis. Doch bei der Probefahrt wird sehr schnell klar, warum der Vorbesitzer den Klassiker so günstig hergegeben hat. Die Schaltung wirkt ausgeleiert. Die Kfz-Experten müssen das Getriebe austauschen und obendrein Geld in weitere Ersatzteile investieren.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.