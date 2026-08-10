Die Gebrauchtwagen-Profis: Weltweit unterwegs
Folge vom 10.08.2026: Anadol STC-16 - Türkei
44 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 6
Die 1.500 Jahre alte Hagia Sophia ist ein beeindruckendes Bauwerk. Mike Brewer und Marc „Elvis“ Priestley sind jedoch nicht wegen der Architektur in die Türkei gereist. In dieser Folge hat das Duo stattdessen eine echte Rarität im Blick. Vom Anadol STC-16 wurden nur 176 Exemplare gebaut. Auf dem Gebrauchtwagenmarkt wird dieses seltene Fahrzeug so gut wie nie angeboten. Doch Mike hat einen Sammler ausfindig gemacht, der sogar zwei besitzt. In eines der beiden Autos müsste man viel Arbeit investieren. Diesen STC-16 würde Serdar abgeben – wenn der Preis stimmt.
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Genre:Auto, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.