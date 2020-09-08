Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 08.09.2020
23 Min.Folge vom 08.09.2020Ab 6

Mit schlimmen Verbrennungen an den Händen kommt Foodtruck-Köchin Maria in die Gemeinschaftspraxis. Doch als das Team dort Erste Hilfe leistet, folgt der nächste Schock: Maria hustet plötzlich Blut! - Die schwangere Lena erwartet nach einer künstlichen Befruchtung Drillinge und hat starke Unterleibsschmerzen. Als dann jedoch ihr Urin blutrot ist, bekommt es die werdende Mutter mit der Angst zu tun. Schweben ihre Babys in Lebensgefahr?

