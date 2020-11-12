Die Gemeinschaftspraxis
Folge 1: Voll Krank
24 Min.Folge vom 12.11.2020Ab 12
Neupatientin Sarah (17) vermutet bei sich selbst eine Wurmerkrankung, verschwindet dann aber unerwartet und mitten in der Behandlung aus der Gemeinschaftspraxis. Wovor flüchtet die junge Frau? - Antonius erleidet mitten in der Praxis einen Schwindelanfall und zieht sich eine blutige Verletzung zu. Für seine Freundin ein klarer Fall: "Boreout"! Ist er wirklich im Job dermaßen unterfordert oder plagt ihn etwas ganz anderes?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gemeinschaftspraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1