SAT.1Staffel 4Folge 13vom 10.11.2021
24 Min.Folge vom 10.11.2021Ab 12

Emilia (11) hat sich mal wieder in der Schule verletzt und muss mit einer gequetschten Hand in die Gemeinschaftspraxis. Doch am Ende der Untersuchung steht das Leben der ganzen Familie plötzlich Kopf. - Leandra hat zum wiederholten Male Unterleibskrämpfe. Da die 31-Jährige an Endometriose leidet, sind ihr die Schmerzen gut bekannt. Doch dieses Mal ist etwas anders - und die Erzieherin erlebt ein medizinisches Wunder ....

