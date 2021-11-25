Nur die harten kommen in den GartenJetzt kostenlos streamen
Die Gemeinschaftspraxis
Folge 22: Nur die harten kommen in den Garten
23 Min.Folge vom 25.11.2021Ab 12
Sturer Hobbygärtner mit Thrombose? Per rollendem Hochbeet wird der 56-Jährige in die Praxis gefahren und hat außer seinem geschwollenen Fuß noch mehr zu vertuschen. Und: Rockabilly, Rollerskates, erstes Date: Martinas (45) Treffen mit Christian wird zum Albtraum! Hat die Frau einen Hitzeschlag erlitten? Und was verbirgt sie vor ihrem Date?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gemeinschaftspraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1