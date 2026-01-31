Der Ausbruch aus dem Dannemora GefängnisJetzt kostenlos streamen
Die größten Gefängnisausbrüche - mit Morgan Freeman
Folge 2: Der Ausbruch aus dem Dannemora Gefängnis
42 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Morgan Freeman geht den spektakulärsten Gefängnisausbrüchen auf den Grund. Zwei zu lebenslanger Haft verurteilte Männer haben genug vom Leben hinter Gittern. Sie manipulieren das Aufsichtspersonal und entkommen dem Gefängnis Dannemora.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die größten Gefängnisausbrüche - mit Morgan Freeman
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren