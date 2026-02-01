Zum Inhalt springenBarrierefrei
Flucht aus dem Gefangenenlager

Kabel Eins Doku Staffel 1 Folge 5 vom 14.02.2026
Folge 5: Flucht aus dem Gefangenenlager

42 Min. Folge vom 14.02.2026 Ab 12

Morgan Freeman geht den spektakulärsten Gefängnisausbrüchen auf den Grund: In einem deutschen Gefangenenlager in Niederschlesien werden Alliierte festgehalten. Einige von ihnen planen den Ausbruch durch einen Tunnel. Nur wenigen gelingt der Weg in die Freiheit.

